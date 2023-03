Heftige Reaktionen auf die schwarz-blaue Koalition in NÖ

Schon in den vergangenen Tagen prasselte auf die sich abzeichnende schwarz-blaue Koalition in St. Pölten heftige Kritik nieder. Die wurde am Freitag mit der Präsentation des Arbeitsübereinkommens zwischen ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Parteichef Udo Landbauer noch viel schärfer. Besonders schmerzlich dürfte für die VPNÖ eine Absage aus den eigenen Reihen durch den Vizepräsidenten des Europaparlaments Othmar Karas sein.

„Landbauer und Waldhäusl übertrumpfen einander mit Gedankengut, das mit dem Menschenbild der ÖVP unvereinbar ist“, bedauerte der Niederösterreicher Karas den Pakt, kritisierte aber auch die Taktik der SPÖ in den Verhandlungen.