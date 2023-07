"Hat mich geärgert": SPÖ-Kritik an internen Querschüssen aus dem Burgenland

Kaum ein Begriff wurde am Parteitag der Sozialdemokraten häufiger strapaziert als Einigkeit. Nach den internen Streitereien würde die SPÖ fortan geschlossen auftreten, schließlich wolle man die Sozialdemokratie in Österreich wieder voranbringen, so oder so ähnlich tönte es in so gut wie jeder Rede von der Bühne. Schluss mit den Streitereien, so der Tenor.

Lange hat der Hausfrieden nicht gehalten, am Sonntag verrutschte er gewaltig: Der burgenländische Bundesrat Günter Kovacs, vormals Vizebürgermeister in Eisenstadt und dem Doskozil-Lager zugehörig, richtete in der ORF-Sendung Hohes Haus, dem neuen Parteichef Andreas Babler aus, in gleich mehreren Punkten nicht mitziehen zu wollen. Tempo 100 werde es "sicher nicht spielen", die Legalisierung von Cannabis sei "ein absolutes No-Go".

