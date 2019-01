Hass im Netz: Laut Blümel kommt Gesetz in Bälde

Wie umgehen mit Hasspostings im Netz und vor allem mit ihren Verfassern? Zuletzt traf es das Neujahrsbaby, aber auch den am 1. Jänner geborenen Sohn von Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ). Heute hat Medienminister Gernot Blümel ( ÖVP) eine baldige gesetzliche Regelung in Aussicht gestellt: "Die im November eingesetzte Arbeitsgruppe arbeitet bereits an der konkreten gesetzlichen Ausformulierung. Die Ergebnisse werden, sobald sie auf dem Tisch liegen, der Öffentlichkeit präsentiert", teilte Blümel in einer Aussendung mit.