Hartinger-Mitarbeiter spitzt auf Chefposten in Sozialversicherung

Inhalt des eMails ist der Entwurf für ein Absetzungsschreiben an Probst, das vom zuständigen Gremium abzusegnen sei. Darin heißt es unter dem Titel: Pensionierung Probst Beschlussfassung Verbandsvorstand „Sie werden gemäß § 149 Abs. 2 DO.A mit Wirksamkeit zum 1. Oktober 2019 in den Ruhestand versetzt, da sie (sic!) zu diesem Zeitpunkt Anspruch auf die gesetzliche Alterspension wegen Vollendung des Regelpensionsalters haben. (...) Mit Wirksamkeit zum 1. Juni 2019 werden sie (sic!) von einer weiteren Dienstleistung für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand freigestellt.“