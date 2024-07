"Hexentrio" - FPÖ-Mandatar Vilimsky sorgt mit sexistischem Sager für Empörung

Für Empörung sorgt eine Aussage von Harald Vilimsky, Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Straßburg hatte er die neugewählte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als „politisches Hexentrio“ bezeichnet, das „diesen Kontinent in den Abgrund führt, und wir werden sie die Peitsche spüren lassen“.