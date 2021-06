Hans Peter Doskozil: "Wird’s eng, schreist nur mehr: Gib Gas"

Welches Auto Laura künftig manövrieren will, schickt sie ihrem Vater per SMS. Es sind ausgefallene Modelle für einen Teenager. Amerikanische Sportautos Baujahr 1970 favorisiert die Minister-Tochter. "So ein Auto bekommt Laura, wenn sie das Studium schafft. Zum Start gibt es einen 15 Jahre alten Mercedes", winkt der Minister ab.

Gab es auch kleinere oder gröbere Blechschäden auf den 3000 Übungskilometern? "In diesem Punkt haben wir Stillschweigen vereinbart", meint Doskozil. Und Tochter Laura antwortet mit einem Lächeln auf den Lippen. "Papa ist die Ruhe in Person. Seine Nerven wird er bei meinem Bruder brauchen." Diese Befürchtung hat auch der Verteidigungsminister. Denn der knapp 16-jährige Lukas ist zwar "ein talentierter Autofahrer". Aber genau das macht das L17-Projekt zur Nervenprobe, "denn Lukas hört nicht auf mich", so der Minister.

Trotzdem kann Doskozil die Strapazen der 3000 Übungskilometer nur jedem Elternteil empfehlen. Denn der L17-Führerschein ist eine Vertrauenssache, die die Teenager mit Respekt honorieren. "Eingreifmöglichkeiten hat man bei der Übungsfahrt de facto keine. Wenn’s beim Überholen eng wird, kannst nur ins Lenkrad greifen oder schreien: Gib Gas!"

Die Führerscheinprüfung hat Tochter Laura übrigens geschafft. Das L17-Taferl bleibt weiterhin am Opel. Für Doskozil folgt eine Fortsetzung mit Sohn Lukas.

