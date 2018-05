Hang zur Politik: So tickt unsere Jugend

Zum Sieg beim aktuellen Projekt führte die 1AK der HAK ihr Filmbeitrag „Demokratie geht uns alle an!“ und die Auseinandersetzung mit der Frage, was Demokratie ausmacht. Wirft man diese Frage in die Klasse, schnellen die Hände in die Höhe: Meinungsfreiheit! Ein Parlament! Gleichberechtigung! Pressefreiheit! Religionsfreiheit – aber die sei derzeit in Gefahr, finden die Schülerinnen und Schüler, vor allem weil der Islam schlecht dargestellt werde. In den folgenden Äußerungen kommt kein radikales Wort, eher Betroffenheit über die Auswirkung auf die Demokratie. Die einzige Kopftuchträgerin in der Klasse heißt Betül Tahan und sagt: „ Terrorismus hat keine Religion.“ Alle nicken.