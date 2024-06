Paket rund um Handyabnahme: Gerichtspräsidenten sind erzürnt

Selten hat man die Präsidenten der vier Oberlandesgerichte so verärgert erlebt wie in ihrer aktuellen Stellungnahme zum Reformpaket rund um die Handysicherstellung.

Sie schreiben, dass der Entwurf nach monatelangen politischen Beratungen am 17.6.2024 (das Datum wurde auch in der Aussendung gefettet) versandt wurde. Dieser enthält nicht nur die neuen Regeln für die Handy- bzw. Datensicherstellung, sondern eine Reihe weiterer Änderungen in der Strafprozessordnung. In Summe umfasst das Paket rund 200 Seiten - und um dieses zu bewerten und eine Stellungnahme abzugeben, haben die Experten aus der Praxis nur zwei Wochen Zeit.

"Begutachtungsverfahren gelten mit gutem Grund als ein wesentlicher Bestandteil der demokratischen Gesetzgebung. Damit sollen die von neuen Gesetzen betroffenen Institutionen ebenso wie die allgemeine Öffentlichkeit über Neuerungen informiert und soll ihnen eine kritische Stellungnahme ermöglicht werden", heißt es in der Aussendung von Präsidentin Katharina Lehmayer (Wien) sowie der Präsidenten Michael Schwanda (Graz), Erich Dietachmair (Linz) und Wigbert Zimmermann (Innsbruck) weiter.