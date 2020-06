TTIP: Heftiger Hader in der Regierung

In dem Streit geht es aber ohnedies nur in zweiter Linie um die Sache, in erster Linie will sich der SPÖ-Chef damit profilieren. Ein Beleg dafür ist, dass es keine sachliche Notwendigkeit für einen Regierungsbeschluss zu TTIP gibt. Österreich hat das Verhandlungsmandat, wie alle übrigen EU-Länder, schon vor langer Zeit an die EU-Kommission übertragen – mit Faymanns Zustimmung. Die Verhandlungen liegen momentan auf Eis.

Aber nach der Abreibung beim Parteitag Ende November versucht der SPÖ-Boss bei seinen Genossen zu punkten. Viele Rote werfen dem Parteichef ja vor, in der Regierung zu wenig sozialdemokratisches Profil zu zeigen.

Faymann versucht nun merkbar den Gegenbeweis anzutreten – um sich noch länger im Kanzler-Sessel halten zu können. Daher überraschte es nicht, dass die SPÖ ihre Detailpläne über die „Reichensteuern“ just zwei Tage vor der Präsentation des ÖVP-Steuerreform-Konzeptes in der Öffentlichkeit lancierte. Und so ist auch nicht verwunderlich, das Faymann nun auf das Thema TTIP setzt – und dafür einen Koalitionskrach in Kauf nimmt. Denn das geplante Freihandelsabkommen wird von vielen in der SPÖ kritisch gesehen, die Krone fährt seit Monaten eine Kampagne dagegen („Stopp dem US-Freihandelsabkommen“). Der Applaus des Boulevard-Blattes war dem Kanzler daher sicher.