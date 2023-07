Hafenecker: "Unser Angebot ist ein Volkskanzler Kickl"

Das sei, was die FPÖ von den anderen Parteien unterscheide: dass man seine Versprechen halte, erklärte FP-Generalsekretär Christian Hafenecker in der ZiB 2. "Unser Angebot ist ein Volkskanzler Herbert Kickl", so Hafenecker. Dass die Partei, sollte sich nach den nächsten Nationalratswahlen stärkste Partei sein, dem Vertreter einer anderen Partei den Kanzler überlasse oder jemanden anderen aus ihren eigenen Reihen für die Regierungsspitze nominiere, schloss er definitiv aus.