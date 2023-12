Hafenecker: Babler und Nehammer bald Geschichte

"Werden sicher nicht unseren Namen ändern"

Die Freiheitlichen würden jedenfalls auch im kommenden Jahr "nah am Bürger sein" und diverse Touren abhalten wie schon die diesjährige "Heimatherbsttour", skizzierte Hafenecker das Vorhaben einer bereits medial kursierenden "breiten Bürgerbewegung" in "Phase 2" des "Volkskanzlers Kickl".

Von der Parteistruktur her werde sich jedenfalls nichts ändern. "Wir werden sicher nicht unseren Namen ändern", meinte der Generalsekretär auf die Frage, ob man es etwa Jörg Haider gleich machen wolle, der in den 1990er-Jahren die FPÖ kurzfristig in "F-Bewegung" bzw. "Die Freiheitlichen" umbenannte.