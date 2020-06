Häupl-Entscheidung nach Bundeswahl

Häupl

Zweitens: Die Entscheidung, obgeht oder 2015 noch einmal antritt, müsste bald nach derfallen, weil sonst die Zeit für einen Neuen zu knapp werde, um sich als Bürgermeister zu profilieren.20-Jahr-Jubiläum als Bürgermeister im November 2014 abzuwarten, sei zu knapp, heißt es.

Drittens ist Tatsache, dass die Gemeinderatswahl – obwohl erst in zwei Jahren – im laufenden Nationalratswahlkampf bereits eine Rolle spielt. Die Kandidaten auf den SPÖ-Listen sind angehalten, beim Klinkenputzen in den Gemeindebauten nicht nur für die Bundespartei zu werben, sondern die Bürger auch abzufragen, ob und wo in der Wiener Kommunalpolitik der Schuh drückt.

Kleiner Tipp an die Leser: Wer immer in den nächsten Wochen einen SPÖ-Wahlkämpfer zu Gesicht bekommt, kann erwünschtermaßen eventuellen Grant über die Wiener Stadtpolitik abladen.

Als mögliche Häupl-Nachfolger werden die üblichen Verdächtigen genannt: Sozialminister Rudolf Hundstorfer oder Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Mit Außenseiterchancen werden Infrastrukturministerin Doris Bures und Finanzstaatssekretär Andreas Schieder bedacht.

Im Zentralsekretariat der SPÖ-Wien dürfte sich jedenfalls etwas ändern. Parteisekretär Christian Deutsch steht in interner Kritik. Deutsch gilt zwar als exzellenter Organisator, aber als wenig kommunikativ – auch gegenüber den eigenen Funktionären.