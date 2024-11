Angelobung am Mittwoch: So tickt der neue Finanzminister

Der bisherige Sektionschef Gunter Mayr wird neuer Finanzminister. Am Mittwoch soll er für das Amt angelobt werden, teilte das Bundeskanzleramt in einer schriftlichen Aussendung mit - der KURIER berichtete Montagabend.

Mayr folgt damit auf Magnus Brunner (ÖVP), der als EU-Kommissar nach Brüssel wechselt. Der 1972 geborene Jurist und Ökonom leitet im Finanzministerium seit 2012 die Sektion Steuerpolitik und Steuerrecht. Mayr soll bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung Minister bleiben.

Laut Mitteilung reichte Brunner am Dienstag offiziell seinen Rücktritt ein, "um sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten". Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer nominierte daraufhin Mayr als Nachfolger: "Ich bin überzeugt, mit ihm die richtige Wahl getroffen zu haben und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit." Der neue Ressortchef sei ein "langjähriger Finanzexperte", so Nehammer. Er bedankte sich "für die Bereitschaft, dieses Amt in der nächsten Zeit zu übernehmen".