Finanzministerium: Wann Brunners Nachfolger angelobt wird

Laut KURIER-Informationen soll Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihn am Mittwoch in der Hofburg angeloben – das Finanzressort wollte den Termin am Montag noch nicht offiziell bestätigen.

Was kommt in den kommenden Wochen auf Mayr zu? Österreichs Budgetdefizit wächst laut Prognose des Fiskalrats heuer bekanntlich auf 3,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Darum wird sich aber die kommende Regierung kümmern müssen. Mayr werde verwalten, nicht gestalten, heißt es aus gut informierten Kreisen zum KURIER.

Seine Hauptaufgabe: Die Fortführung der Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst. Nach seinem wohl kurzen Ausflug an die Ressortspitze soll Mayr wieder an die Stelle des Sektionschefs zurückkehren – die bis dahin ein Stellvertreter übernehmen dürfte.