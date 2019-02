Gudenus' Krätze-Entgleisung könnte Nachspiel haben

Üble Nachrede

Gudenus erlitt zuletzt Ende Jänner gegen den oberösterreichischen Landesrat Rudi Anschober von den Grünen eine juristische Niederlage. Anschober wurde von der FPÖ vorgeworfen, einen Terrorsympathisanten zu unterstützen und als Musterlehrling auszugeben. Die Regierungspartei wurde daraufhin wegen übler Nachrede zur Zahlung von 12.000 Euro verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die FPÖ hat Berufung angekündigt.

Gudenus und Generalsekretär Harald Vilimsky erhoben in Online-Artikeln auf FPÖ-Websites entsprechende Vorwürfe gegen den Landesrat. Hintergrund war der Fall eines Asylwerbers, der in Oberösterreich eine Lehre macht und durch einen Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an dessen Arbeitsplatz zu Bekanntheit gelangt ist. Anschober setzte sich im Rahmen seiner Aktion "Ausbildung statt Abschiebung" für den jungen Afghanen ein, die FPÖ verwechselte damals mutmaßlich zwei Facebook-Profile.