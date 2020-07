Grünes Licht für mehr Krippenplätze

Für jedes dritte Kind unter drei Jahren sollte es in Österreich einen Betreuungsplatz geben (EU-Ziel: 33 Prozent, siehe Grafik). Doch Eltern bringen nicht einmal jeden vierten unter Dreijährigen in Krippen, Kindergärten oder bei Tagesmüttern unter. Das soll sich ändern. Die Regierung stellt den Bundesländern in den kommenden Jahren 305 Millionen Euro zur Verfügung, um 25.000 neue Plätze, mehrheitlich für die Kleinsten, zu schaffen – damit wäre das EU-Ziel erreicht.

Das Geld dafür ist aber noch nicht freigegeben. Wie berichtet, hat SPÖ-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek vergangene Woche den dafür nötigen Bund-Länder-Vertrag abgelehnt. Auslöser war ein Streit um die Öffnungszeiten: Heinisch-Hosek forderte, dass neue Plätze nur gefördert werden, wenn Kindergärten mindestens 47 Wochen pro Jahr geöffnet sind. Karmasin ist für 45 Wochen – und war ob der Blockade-Haltung der SPÖ empört. Heinisch-Hosek entgegnete, die Länder würden auch noch Zugeständnisse bei der Finanzierung erwarten.

Am Dienstag setzte sich die Familienministerin nochmals mit Länderreferenten zusammen. Nach drei Stunden wurde ein Kompromiss erzielt.