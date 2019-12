Grüner Reimon: „ÖVP hat sich beim Klima bisher nicht bewegt“

Die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sind in der heißen Phase – und erhitzt sind auch die Gemüter. Die Kleinigkeiten, so hört man, seien bereits gut abgearbeitet. Bei den großen Brocken aber sei noch keine Einigung in Sicht. Entsprechend reagieren die Verhandler auf Medienberichte, wonach der Pakt schon kommende Woche stehen soll. Auf KURIER-Nachfrage wird das von mehreren Personen als „utopisch“ bezeichnet.

Gemeint sein könnte mit dem Gerücht aber auch etwas ganz Anderes: Nämlich, dass nächste Woche kommuniziert wird, falls man sich nicht einig wird. Die ÖVP könnte dann noch vor Weihnachten auf FPÖ oder SPÖ umsteigen.