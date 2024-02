Warum die Neuwahlstrategen in der Regierung keinen Erfolg hatten

Am grünen Bundeskongress in Graz, bei dem am Wochenende Lena Schilling zur EU-Spitzenkandidatin gekürt worden ist, waren die Neuwahlgerüchte kein Thema - auch nicht am Rande. Rund um die Welser Präsentation des Österreichplans der ÖVP durch Kanzler Karl Nehammer Ende Jänner seien vorgezogene Neuwahlen zwar wie ein Elefant im Raum gestanden, aber auf parlamentarischer Ebene nie direkt angesprochen worden, heißt es aus dem Umfeld der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer . "Aber uns ist damals im Vorfeld der Rede immer versichert worden, dass in dem Plan nichts steht, was die Koalition platzen lassen könnte", sagt ein grüner Funktionär.

Von so einer Vereinbarung weiß man im Umfeld von Werner Kogler nichts. Er selbst erklärte auch, dass es dazu keinen Handschlag gebe. Aber: Die Kommunikation zwischen ihm und Karl Nehammer sei so offen und ehrlich, dass es keinen Alleingang mit politischen Scherben geben würde. So heißt es aus dem Büro des Vizekanzlers. In der ÖVP dürften sich mittlerweile aller dieser Vorgangsweise gefügt haben. Von möglichen vorgezogenen Neuwahlen wird seit der Kanzlerrede am 26. Jänner nicht mehr gesprochen. Und in wenigen Tagen wird so ein Schritt auch nicht mehr möglich sein.