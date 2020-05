Grüne nehmen Dienstautos ins Visier

Streichen will sie daher auch die Steuerbevorzugung für die private Nutzung der rund 500.000 Dienstwagen, die es in Österreich gibt. „Das ist eine skurrile Sache“, sagt Glawischnig. „Die Firmen überlassen den Managern die Dienstautos, das gilt zwar als Sachbezug – muss aber nur bis 300 Euro pro Monat versteuert werden. Leute mit Top-Einkommen zahlen also de facto nichts für ihr Auto – das zahlt dann der Steuerzahler.“

Glaubt Glawischnig, dass es noch eine Zweidrittelmehrheit für die Schuldenbremse gibt? „Derzeit beobachte ich mit einem Lächeln, wie die Vorschläge zwischen SPÖ und ÖVP herumfliegen.“ Dass etwa die SPÖ anrege, bei den Bauern zu sparen, und die ÖVP eine „Anti-ÖBB-Kampagne“ fahre, vermittle „das Gefühl, es geht nicht um ernsthaftes Nachdenken, sondern nur ums Hacklschmeißen“.