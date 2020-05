Grüne Lunacek im Eck: Noch ist Rücktritt kein Thema

Was Lunacek jedenfalls zum Verhängnis wurde, ist ihre fehlende Vernetzung in der Szene. „Das Problem besteht nicht darin, dass man nicht mit den Kunstschaffenden redet. Für die Filmwirtschaft gibt und gab jede Menge runder Tische. Nur leider hat sich der Eindruck verfestigt, dass wir gegenüber dem Ministerium de facto bei 0 beginnen. Man weiß offenbar so gar nicht, wie unsere Branche arbeitet, funktioniert – oder wie uns geholfen werden kann“, sagt Alexander Glehr, Präsident des österreichischen Filmproduzentenverbandes AAFP. „Uns fällt jetzt auf den Kopf, dass man in den letzten Jahren keine aktive Kulturpolitik gemacht hat, sondern sich mit der Verwaltung des Zustands begnügt hat. Es geht sehr oft um Partikular-Debatten und -Probleme. Das große Ganze wird vergessen.“

Als würde das die Situation nicht schwer genug machen, hat Lunacek neben der fehlenden Vernetzung in der Szene und der möglicherweise ausbaufähigen Expertise in ihrem Haus auch das Problem, dass sie in der grünen Mannschaft und damit der Regierung nicht über dasselbe politische Gewicht verfügt wie etwa die Minister Anschober oder Gewessler.

Aufstecken will sie deshalb aber noch lange nicht. Im Gegenteil: In ihrem Büro heißt es, man kämpfe mit voller Kraft und weiter dafür, „dass die Vielfalt der Kulturlandschaft genauso erhalten bleibt wie vor der Krise“.