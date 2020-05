Grüne im Mauerblümchen-Eck

Viel früher als alle anderen Parteien schließen die Grünen am Samstag auf ihrem Bundeskongress die Listenerstellung für die Nationalratswahl 2013 ab. Auffallend: ein Großteil der Abgeordneten, die bereits im Parlament sitzen, haben sich ihr Ticket für die nächsten fünf Jahre wieder gesichert. Bis jetzt ist kein einziger Newcomer von außerhalb der grünen Parteiwelten auf einem sicheren Platz, spannende neue Persönlichkeiten wurden auf „Kampfmandate“ verbannt – also auf Listenplätze, die nur bei merkbarem Wahlgewinn zum Einzug ins Hohe Haus reichen.

Da wäre in erster Linie der profilierte Anwalt für Fremdenrecht, Asyl und Grundrechtsfragen, Georg Bürstmayr zu nennen. Den Praktiker haben die Wiener

Grünen auf den aussichtslosen neunten Platz gereiht, die fünf bis sechs Wiener Fix-Mandate gehen an politisches Stammpersonal.

Oder Niederösterreich. Dort bewirbt sich die Psychotherapeutin Eva Mückstein , die aus ihrem Spezialfach Kinder, Jugend und Familie praktische Ansätze in die Politik einbringen könnte. Reihung: unrealistischer dritter Platz.

Oder Tirol. Zwar zieht der erfrischende bisherige Landtags-Klubobmann Georg Willi von Innsbruck nach Wien um, allerdings zu einem hohen Preis: Sigrid Maurer , die 27-jährige Ex-Vorsitzende der Hochschülerschaft erhielt – erraten – nur ein Kampfmandat.

Maurer hat wenigstens am Samstag – beim großen Stechen um die sechs Bundesmandate – ganz gute Karten. Die Plätze vier bis neun können mit einem Einzug in den Nationalrat rechnen (die Plätze eins, zwei und drei gehen an Eva Glawischnig , Werner Kogler und Gabriela Moser ; das grüne Statut schreibt aber vor, dass diese drei ihre Landesmandate nehmen müssen, daher ist der vierte Platz eigentlich der erste.) Die Plätze vier, sechs und acht gehen an Männer, die Plätze fünf, sieben und neun an Frauen. Platz vier will Peter Pilz haben. Um die zwei verbleibenden Männer-Tickets bewerben sich mindestens sieben – Bürstmayr braucht schon viel Glück für einen Erfolg. Um die drei Frauen-Tickets ist weniger Gedränge. Die könnten sich für Umweltsprecherin Christiane Brunner , die Gehörlosen-Vertreterin Helene Jarmer und Sigrid Maurer gerade ausgehen. ( Daniela Kittner)