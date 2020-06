Grüne haben "Bauchweh", mit Stronachs Team zu regieren

Das „Ja“ der Grünen für Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP und dem Team Stronach schlägt nicht nur in Salzburg Wellen. Das sei eine „deprimierende Nachricht“ , ist auf Twitter zu lesen, „Opportunismus“ wird den Landesgrünen unterstellt. Und zynisch wird kommentiert: „Alles eine Frage des Geldes.“

„Zu Recht gibt es viele Bedenken“, räumt der Klubobmann der Salzburger Stadt-Grünen, Helmut Hüttinger, ein. Er unterstützt Parteichefin Astrid Rössler, die Verhandlungen zu beginnen – allerdings „mit Bauchweh. Das Team Stronach ist ja offensichtlich keine sehr stabile Truppe.“

Auch in Wien bei den Bundes-Grünen rumort es: Offiziell will noch keiner vor das Mikrofon treten, zu frisch ist das Ja der Grünen zur geplanten Polit-Vermählung. „Wir wissen ja noch nicht einmal, ob Stronachs Statthalter in die Regierung kommt, oder ob er mit dem Posten des Landtagspräsidenten abgespeist wird“, sagt ein grüner Mandatar zum KURIER. Nachsatz: „Sollte das Team Stronach in die Regierung kommen, dann haben wir aber schon ein Problem.“

Klar geäußert hat sich die Alt-Parteivorsitzende der Grünen, Freda Meissner-Blau. Die Doyenne warnt: „Hände weg von Grün-Gelb“. Im Standard unterstellt sie dem Grünen Ex-Chef Alexander Van der Bellen, „offenbar nicht über die Folgen seiner Empfehlungen“ nachgedacht zu haben. Dieser hat ja eine Polit-Ehe mit Stronach gutgeheißen.

Damit ist die Salzburger Grünen-Chefin Rössler gehörig unter Druck. Gegen eine Zusammenarbeit mit dem „ Team Stronach“ hatte sie ursprünglich „grundlegende Bedenken“, wenige Tage später relativierte sie das.