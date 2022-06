Grüne: Gewessler ist Koglers neue Stellvertreterin

Die Bundesvorstand der Grünen hat Leonore Gewessler am Freitag zur neuen Stellvertreterin von Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler gewählt. Gewessler beerbt in dieser Funktion Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli. Die Fraktionssprecherin der Grünen im ÖVP-U-Ausschuss will sich künftig vermehrt auf ihre aktuelle Arbeit konzentrieren.

Als zweiter Stellvertreter Koglers wurde zudem der Oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder wiedergewählt.

Live-Stream: