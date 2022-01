Grüne gegen Bildungsminister: Wollen auch heuer mündliche Matura nur freiwillig

Hamann und die grüne Jugendsprecherin Barbara Neßler gaben auch erste Details zu einigen im Jugend-Paket geplanten Maßnahmen bekannt. So soll das ohnehin „begrenzte Personal“, das für zusätzliche Förderstunden zur Verfügung steht, an jenen Standorten eingesetzt werden, an denen es am meisten gebraucht wird.

Auch das Netz an Lerncafés und die sogenannten „Buddy-Vermittlungsprogramme“, bei denen Schüler einzeln betreut werden, sollen ausgebaut werden. Zudem soll es Gutscheine für sozio-ökonomisch benachteiligte Klassen geben, um aufs Land zu fahren. Langfristig ist geplant, bestimmte Aktivitäten – wie das Besichtigen von Betrieben – „außerhalb der geschlossenen Welt Schule“ zu fördern. Das sei wichtig, um den Kindern neue Wege für ihr Berufsleben zu zeigen.