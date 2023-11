Turbulenzen um Bundeskongress: Jetzt springt auch noch Reimon für EU-Wahl ab

Die Grünen geraten in Hinblick auf die EU-Wahl in Personalnot: Erst gestern wurde bekannt, dass Leonore Gewessler, derzeit Klimaministerin in der türkis-grünen Koalition, als Spitzenkandidatin abgesprungen ist.

Der Bundeskongress am 16. Dezember, bei dem eigentlich die Wahlliste hätte fixiert werden sollen, musste aufs nächste Jahr verschoben werden. Offiziell wegen der außenpolitischen Lage - sprich: dem Israel-Krieg.

➤ Der KURIER berichtete: Gewessler bringt Grüne in Not: Bundeskongress auf 2024 verschoben

Eine Argumentation, die den grünen Abgeordneten Michel Reimon offenbar missfällt. Der Burgenländer, der bereits im Oktober angekündigt hat, er werde für die EU-Wahl kandidieren, zieht sich zurück. Das teilte er am Donnerstagvormittag via Facebook-Posting mit.