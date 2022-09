Gründungskonvent der geplanten Linzer TU ist komplett

Der Gründungskonvent der Technischen Uni Linz ist komplett. Er soll bis Jänner einen Gründungsrektor wählen, der sich auf die Suche nach Professoren macht. Angesichts der knappen Zeit - mit 2023/24 soll der Studienbetrieb starten - werde es verkürzte Verfahren und befristete Verträge geben, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Der Konvent müsse nun "alles, was an inhaltlicher Arbeit bisher verabsäumt wurde, auf die Reihe bringen", sagt Uniko-Chefin Sabine Seidler.

Neunköpfiger Konvent steht

Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) präsentierte der Minister am Donnerstag in Linz die Liste der Mitglieder des neunköpfigen Gründungskonvents. Sein Ministerium entsendet den Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Gerald Bast, sowie den stellvertretenden Vorstand des Instituts für Informatik-Systeme an der Universität Klagenfurt, Martin Hitz, und Johanna Pirker von der TU Graz (Institute of Interactive Systems and Data Science). Das Klimaministerium schickt den Vizerektor der Linzer Johannes Kepler Uni, Christopher Lindinger, und AIT-Aufsichtsrätin Katja Schechtner in das Gremium, der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung den Informatik-Professor Dieter Kranzlmüller von der LMU München und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft die Vizerektorin der TU Graz, Claudia von der Linden. Das Land Oberösterreich hatte bereits zuvor Geschäftsführerin Christina Rami-Mark vom Metallunternehmen Mark und den CEO des Linzer Softwareunternehmens Fabasoft, Helmut Fallmann, nominiert.

Präsident und Curricula

Die konstituierende Sitzung des Gründungskonvents, dessen Mitglieder Polaschek als "ausgewiesene Fachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft" und Stelzer als "Vorreiter im Bereich Digitalisierung" lobten, soll Anfang Oktober stattfinden. Das Gremium soll als Erstes eine Gründungspräsidentin bzw. einen Präsidenten finden und mit ihm dann die ersten Schienen legen - von der Erstellung der vorläufigen Curricula bis hin zur Bestellung von Professoren.