Laut GRECO-Bericht: Österreich tut nicht genug gegen Korruption

Österreich tut laut zwei am Mittwoch veröffentlichten Berichten der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO) weiter nicht genug zur Bekämpfung und Prävention von Korruption. So wurden von den 19 GRECO-Empfehlungen aus 2017 zur Vermeidung von Korruption bei Abgeordneten, Richtern und Staatsanwaltschaft nur drei vollständig umgesetzt, bei den 19 Empfehlungen aus 2023 zur Prävention von Korruption in Regierung und Strafverfolgungsbehörden war es lediglich eine.

Von den 19 Empfehlungen zur Korruptionsprävention bei Abgeordneten, Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten wurden elf nur zum Teil umgesetzt, fünf gar nicht. So fehlen bei den Abgeordneten laut GRECO immer noch Regelungen etwa für den Umgang mit Lobbyisten oder für Geschenkannahme und Sanktionsmechanismen bei Verstößen.