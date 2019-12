Grasser: Anwälte wehren sich gegen Vorwurf der Verfahrensverzögerung

In ihrem vierseitigen offenen Brief schreiben die beiden Anwälte, Grasser sei in dem Verfahren den Behörden immer zur Verfügung gestanden und habe nichts verzögert. Hingegen habe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mehrere Handlungen gesetzt, die gesetzeswidrig gewesen seien oder Grasser getäuscht hätten. Ein Einspruch gegen die zunächst vier Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft habe zwar den Beginn der Hauptversammlung um rund neun Monate verzögert, zugleich aber dazu geführt, dass zwei Hauptanklagepunkte eingestellt wurden. Wäre das nicht geschehen, dann hätte die Hauptverhandlung zumindest noch ein Jahr länger gedauert, argumentieren die Anwälte Grassers. Die Hauptverhandlung hat vor kurzem den zweiten Jahrestag erlebt.

Angesichts dieser Lage weisen die Anwälte den Vorwurf der Verfahrensverzögerung "mit aller Deutlichkeit" zurück und erinnern daran, dass nach geltender europäischer und österreichischer Rechtsprechung " Verfahrensverzögerungen der Verteidigung bzw. dem Beschuldigten nicht angelastet werden können, wenn dieser sich lediglich seiner rechtsstaatlich eingeräumten Rechtsmittel bedient" - und das sei beim Buwog-Prozess der Fall.