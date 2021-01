Glock im U-Ausschuss: Hofer "im Tierheim" kennengelernt

Ob Strache sie jemals nach einer Spende gefragt hätte, wollten die Abgeordneten wissen. Persönlich habe Strache nicht gefragt, aber via "WhatsApp" oder "iMessage" habe Strache nach einer Spende gefragt, sagte Glock aus. Sie habe dann sofort die Anfrage an die Anwälte weitergeleitet. "Glock hat nie an die Partei oder an einen parteinahen Verein gespendet", stellte Glock aber fest.

Die Abgeordnete Nina Tomaselli (Grüne) wollte dann wissen, ob bei einem Treffen mit Hofer und Ministerin Elisabeth Köstinger bei einem Gespräch in einem Heizwerk über eine Änderung des Stiftungsrechtes oder des Gesellschafterausschlussgesetzes gesprochen wurde. "Nein, darüber habe ich nicht gesprochen". Warum aber beziehe sich dann die Anwältin in einem Mail auf dieses Treffen? "Das müssen sie meine Anwältin fragen. Ich will nicht mutmaßen", sagte Glock.

Austro Control Aufsichtsrätin

Neos-Abgeordneter Helmut Brandstätter hinterfragte bei Glock, wie es denn zur Berufung in den Aufsichtsrat der Austro Control kam. "Norbert Hofer hat mich angerufen und gefragt, ob ich Aufsichtsrätin werden will." Aber da sie Geschäftführerin in sieben Gesellschaften, Stifterin, Stiftungsrätin, Director einer niederländischen Holding und seit 1.1.2020 auch Aufsichtsratsvorsitzende sei, musste sie erst "ihre zeitlichen Ressourcen checken", um sagen zu können, ob sie das Angebot annehmen könne. Als sie gesehen habe, dass sie den Job zeitlich hinbringe, habe sie zugesagt. Brandstätter wollte wissen, was denn ihre Qualifikation für die Position sei, habe sie doch die Matura nicht abgeschlossen und auch die Ausbildung zur Polizisten abgebrochen.