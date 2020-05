Gleiche Hürden für alle Lehrer

Bisher galt: Pflichtschullehrer werden an den Pädagogischen Hochschulen (PH) geschult, AHS- und BHS-Lehrer an den Universitäten. Die neue Ausbildung wird sowohl an den Unis als auch an den PH stattfinden; auch hier sind Details noch zu klären. Töchterle skizziert die Idee der geplanten Kooperationsform: „PH haben ihre Stärken in der Praxis, die Unis sind am Puls der Forschung.“