Lehrerausbildung: Wenig Zeit für Reformen

Doch wie sollen die neuen Lehrer überhaupt ausgebildet werden? Entsprechende Curricula arbeitet derzeit ein Entwicklungsrat aus, der von beiden Ministerien gemeinsam eingesetzt wurde. "Dieser hat bereits zahlreiche konkrete Fortschritte erzielt", meint Töchterle. Die Eckpunkte stehen also schon fest. So sollen in Zukunft alle Pädagogen – sowohl Volksschul- als auch Hauptschul- und AHS-Lehrer einen Masterabschluss haben. Laut Martin Polaschek, Vizerektor der Uni Graz und Leiter der "Task Force Lehramt" der Universitätenkonferenz soll auch das Unterrichtspraktikum umgebaut werden. "Alle Studenten sollen nach dem Bachelorstudium eine Induktionsphase absolvieren, in der sie Praxisluft schnuppern." Neu werde auch sein, "dass Lehrer leichter umsteigen können. Will jemand an einer Volksschule statt an einem Gymnasium unterrichten, soll mehr von seiner alten Ausbildung anerkannt werden." Weiterer Aspekt: "Universitäten und Pädagogische Hochschulen werden zukünftig enger zusammenarbeiten müssen." Polaschek "hofft, dass die Lehrerbildung möglichst bald reformiert wird. Jedes Jahr, in dem Pädagogen im alten System ausgebildet werden, ist ein verlorenes Jahr."

Dabei wäre jetzt der ideale Zeitpunkt zu reformieren. Ein Großteil der österreichischen Lehrer geht in den nächsten Jahren in Pension. Jetzt wird eine Lehrergeneration ausgebildet, die den Unterricht die nächsten Jahrzehnte prägen wird. Die Anforderungen verändern sich. Darauf müsse in der Ausbildung geachtet werden. Polaschek kann sich deshalb vorstellen, dass ein Lehrer statt eines zweiten Fachs einen Schwerpunkt wählt. Etwa "Migration" oder "Schulpsychologie".