Glawischnig und Kickl beim Flaschendrehen: Ein Kuss begeistert das Netz

Eine vielleicht nie ernsthaft gestellte Frage, die sich zum innenpolitischen Running Gag – nicht zuletzt im politischen Kabarett - über Jahre entwickelt hat, wurde gestern überraschend beantwortet. Und die Nachwirkungen sich heute noch spürbar.

Ex-Grünen-Parteichefin Eva Glawischnig hat am Mittwoch in einem Interview mit Krone TV gesagt, als 14-Jährige FPÖ-Chef Herbert Kickl geküsst zu haben. Dieser hat sich nicht dazu geäußert. Die beiden waren im selben Jahrgang eines Gymnasiums in Spittal an der Drau – weswegen Fragen zu ihrem Umgang miteinander im Jugendalter immer mal wieder gestellt wurden – meist im kabarettistischen Kontext.

