"Glaubt an dieses Österreich": Kanzler Nehammer sorgt für Rätselraten

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wurde im ORF-Sommergespräch zum Ende von Susanne Schnabl gefragt, welcher Satz von ihm in Erinnerung bleiben solle. Nehammer wählte ein Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Leopold Figl. Für Nehammer ein "großes Vorbild", wie er selbst sagt. "Glaubt an dieses Österreich" ist jener Satz, den Nehammer in Anlehnung an Figl gewählt hat. Dieser hatte der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Motto als Motivation mitgegeben.

Nun nutzt Nehammer genau diesen Satz für ein Ankündigungsvideo, welches er auf X (vormals Twitter) gepostet hat.