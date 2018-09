Gipfel, Gipfel, Gipfel – Sebastian Kurz auf Touren

Offen ist die Frage eines einheitlichen europäischen Asylrechts und der damit verbundenen Verteilung von Flüchtlingen. Auch von den gewünschten „Anlandeplattformen“ für Asylwerber – seien sie nun außerhalb oder innerhalb Europas – gibt es noch keine Spur. Kein Land erklärte sich bisher bereit, solche „Anlandeplattformen“ einzurichten.

Grund genug für EU-Ratsvorsitzenden Sebastian Kurz, im Vorfeld des Salzburg-Gipfels drei wichtige EU-Hauptstädte aufzusuchen, um mit den Staats- und Regierungschefs Pedro Sànchez, Angela Merkel und Emmanuel Macron politische Vorgespräche zu führen. Am Mittwoch ist Kurz in Madrid, am Sonntag in Berlin und am Montag in Paris.