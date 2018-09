Bewaffneter EU-Grenzschutz ab 2020

Der Grundsatzbeschluss der Staats- und Regierungschefs fiel bereits auf dem Migrations-Gipfel Ende Juni: Die Agentur Frontex soll demnach zu einem effektiven Grenzschutz für Europa ausgebaut werden. Umsetzen muss den Beschluss die EU-Kommission. Deren Präsident Jean-Claude Juncker wird diese Woche dem EU-Parlament einen entsprechenden Entwurf vorlegen. Erste Details sickerten an die Financial Times durch.

Bis 2020 soll Frontex zu einer 10.000 Personen starken, bewaffneten Grenzschutztruppe ausgebaut werden. Das Aufgabengebiet von Frontex soll ausgeweitet werden. Demnach soll der Grenzschutz Neuankömmlinge an den EU-Außengrenzen abfangen, unerlaubte Reisen zwischen den EU-Staaten stoppen und das Rückführen von Asylwerbern mit negativem Bescheid in die Herkunftländer beschleunigen.

Rede zur Lage der EU

Juncker wird in seiner jährlichen Rede zur Lage der EU am kommenden Mittwoch die Details präsentieren. Ein wirksamer Außengrenzschutz gilt als unerlässlich, um das grenzenlose Reisen innerhalb der Union zu gewährleisten. Seit der Flüchtlingskrise sind nationale Grenzkontrollen innerhalb der EU wieder an der Tagesordnung und bedrohen den gemeinsamen Wirtschaftsraum sowie den freien Personenverkehr.

Der Schutz der Außengrenzen soll zwar grundsätzlich in der Kompetenz der Nationalstaaten mit Schengen-Außengrenze bleiben, jedoch sollen die bewaffneten EU-Grenzschützer im Krisenfall auch ohne die Zustimmung des betreffenden Landes einschreiten können, um die Außengrenze zu sichern.

Abschiebungen vorschreiben

Darüber hinaus sollen die EU-Grenzschützer den EU-Mitgliedsstaaten ein effizientes "Abschiebungsmanagement" von abgelehnten Asylwerbern vorschreiben dürfen.

Dem Vernehmen nach will die EU-Kommission der neuen Grenzschutztruppe auch das Mandat erteilen, im Drittstaaten aktiv zu werden, etwa in Nordafrika oder auf dem Balkan.

Bis 2027 will die EU 35 Milliarden Euro für den Schutz ihrer Außengrenzen ausgeben.

Kanzler Kurz auf Tour

Die Themen Migration, Außengrenzschutz und Hilfe vor Ort in Afrika dominieren auch den österreichischen Ratsvorsitz. Kanzler Sebastian Kurz wird im Vorfeld des informellen EU-.Gipfels am 19. und 20. September in Salzburg die europäischen Hauptstädte Madrid, Berlin und Paris aufsuchen, um mit seinen Amtskollegen die Linie abzustecken.

Anfang Dezember lädt Kurz zu einem Afrika-Forum nach Wien, um Möglichkeiten von Hilfe vor Ort auszuloten.