Gewessler im ZiB2-Interview: "2040 ist auch mit dem neuem Weg erreichbar"

Förderungen statt Zwang: Auf diesem Weg will die Bundesregierung den Österreichern einen Heizungstausch schmackhaft machen. Zuvor war geplant, dass ab dem Jahr 2040 nicht mehr mit Gas- und Ölheizungen geheizt werden darf. Was bleibt, ist die Vorgabe, dass ab 2024 keine Gasheizungen mehr in Neubauten installiert werden dürfen. Für Ölheizungen gilt das bereits.