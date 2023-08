Gewessler am Frequency: Gratis Klimaticket für Klima-Tattoo

Ihr wird ja oft nachgesagt, sie gehöre zu den eher farblosen Politikerinnen der Republik. Nun, das kann man spätestens nach der aktuellen Aktion der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler wohl nicht mehr behaupten.

Die Grüne ist am Frequency Festival, das aktuell in St. Pölten stattfindet, unterwegs, wirbt fürs Müllentsorgen und für das Klimaticket, das es am Festivalgelände zu kaufen gibt. Das Ticket gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich und ist für 1.095 Euro zu haben.

Oder gratis - und zwar dann, wenn man zu den ersten Mutigen am Tag zählt, die sich ein Klima-Motiv als Tattoo stechen lassen.

Eine ähnliche Aktion gab es beim Electric Love Festival im Juli: