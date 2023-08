Trichter, Musik und eine Unwetterwarnung: Frequency lässt Traisen brodeln

Aktuell wird das Frequency-Festival von einem Gewitter heimgesucht. Zwar sind die Bühnen noch nicht in Betrieb, die Campingplätze füllen sich seit Dienstag aber bereits stark.

Der Veranstalter hat aktuell eine Warnung an die Besucher ausgesprochen. "Bitte sichert eure Zelte und begebt euch nach Möglichkeit in eure Autos oder an geschützte Orte", heißt es auf der Facebookseite.

Heiße Temperaturen

Zuvor ging es an der Traisen bereits rund, denn eines muss man den Zigtausenden Frequency-Besuchern, die seit Dienstag den Traisenstrand in St. Pölten belagern zugutehalten: sie halten sich brav an den Aufruf der Rettungskräfte bei diesen heißen Temperaturen ausreichend zu trinken.

Allerdings handelt es sich in den meisten Fällen nicht um Wasser, das durch die vielen Kehlen läuft, es handelt sich eindeutig um Gerstensaft. Vornehmlich wird dieser aus einem Trichter zu sich genommen, oder – fast etwas uncool – aus der Dose.