Tabuthema: Gewalt gegen ältere Frauen und wie Hilfe aussehen kann

"Wenn wir vor Ort kommen, dann ist Gewalt oft schon passiert", so Schwarz. Wer in der Nachbarschaft immer wieder Schreie aus der Nachbartür hört oder Blessuren oder Wesensveränderungen an der Nachbarin wahrnimmt, der hat eine Möglichkeit zu handeln.

Ein Tipp von den Expertinnen: "Paradoxe Intervention".

"Oft hilft ein bloßes Klopfen an der Tür oder ein Klingeln", so die AÖF-Experten. Damit werde ein Streit, der womöglich hinter der Tür eskaliert, jedenfalls unterbrochen. "Denn es ist immer wichtig, auch auf den Selbstschutz zu achten", betont Rösslhumer. Helfende sollten sich tunlichst nicht selbst in Gefahr begeben.

Wer wegen mutmaßlich häuslicher Gewalt an der Türe klopft oder klingelt und wartet, bis die Türe aufgeht, der solle um einen Liter Milch, Zucker oder Ähnliches bitten. "So wird die Gewalt - zumindest für den Moment - gestoppt", so Lentsch. "Und so kann auch wertvolle Zeit geschaffen werden, bis die möglicherweise gerufene Polizei eintrifft."