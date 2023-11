ÖVP-Volksanwältin Schwarz: "Da hat es mich selbst eiskalt erwischt"

Nebenschauplatz inwiefern?

Ich kam zu einer Frau mit einer Gipshand – zunächst nichts Ungewöhnliches. Im Laufe der Betreuung stellte sich heraus, dass der verstorbene Mann seiner Frau die Hand gebrochen hat, dass ihr Gewalt angetan wurde und das nicht das erste Mal. Bei einem anderen Einsatz ging es ebenfalls um physische Gewalt, die mit psychischer Gewalt und verbalen Beschimpfungen begann. Nach diesen beiden Einsätzen war mir klar: Wir müssen lauter werden!

Was konkret kann die Politik, können Sie tun abseits der Beratungsstellen, die es schon gibt?

Zu mehr Zivilcourage ermutigen: Hin- statt wegschauen. Wer wegschaut, der lässt zu, dass Gewalt gegen Frauen weiter ein dunkler Fleck in unserer Gesellschaft bleibt. Ich habe mich mit Maria Rösslhumer von den Autonomen Frauenhäusern getroffen. Wir sind uns einig, dass jede größere Stadt Projekte braucht, wie "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“.

Wie funktioniert StoP?

Es geht um die Sensibilisierung von Nachbarn. Zum Beispiel - wenn man hört, dass es in der Wohnung nebenan immer wieder lauter wird – anzuläuten und paradox zu intervenieren – etwa um einen Liter Milch fragen , um die akute Handlung zu beenden. Wichtig ist dann aber, dranzubleiben. Wenn man der Frau wieder im Gang oder anderswo begegnet, sich nach dem Befinden zu erkundigen, Hilfsangebote zu vermitteln.

Gibt es denn nicht genug Beratungsstellen im Vergleich zu früheren Jahren?

Es scheitert oft nur daran, dass Frauen in Notsituationen einfach nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Je kleiner strukturiert, je ländlicher, desto schwieriger ist es für die Frauen. Wir dürfen bei all dem aber die Männer nicht außer Acht lassen.