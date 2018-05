Kurz’ Vorzeige-Reform im Praxis-Test

KURIER: Herr Rasinger, FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache präsentierte die Sozialversicherungsreform als Leuchtturmprojekt der Regierung. Wie fällt Ihr Urteil aus?

Erwin Rasinger: Mir fehlt in dieser Reform die Definierung der Ziele. Das Ziel, die Kassen zu zerschlagen und zu zentralisieren, bringt dem österreichischen Patienten gar nichts. Auch die Höhe der Einsparung halte ich für mehr als unwahrscheinlich. Ich verwette 1000 Euro, dass die Einsparung von einer Milliarde Euro nicht kommen wird. Schaut man sich weltweit die Systeme an, dann geht man einen anderen Weg: Man versucht den Wettbewerb zu stärken. Die Bürger bekommen in anderen Ländern die Möglichkeit, die Kassen zu wechseln. Beispielsweise in den Niederlande hat man das so eingeführt. In Deutschland gibt man auf die Bevölkerung bezogen um drei Milliarden Euro mehr aus als in Österreich. Der neue deutsche Gesundheitsminister kündigt sogar an, noch mehr Geld ins System zu stecken. Hierzulande findet keine faire Debatte statt. Die Regierung sagt: Schuld sind die Funktionäre und dann wird sich alles lösen lassen. Das stimmt nicht.

Wie könnte eine faire Debatte ausschauen?

Ich vermisse eine Stärken-Schwächen-Analyse. Im Prinzip haben wir ein Weltklasse-System, aber es gibt auch Lücken. Man muss Lösungen für Fragen wie diese finden: Wie ermöglicht man einem 80-Jährigen, der multimorbid ist, eine Versorgung in seinen eigenen vier Wänden auf hohem Niveau. Oder: Wie geht man mit dem dramatischen Hausarztmangel um? Denn Hausärzte bekommen um 40 Prozent weniger bezahlt als Fachärzte. Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass es in Österreich keinen einzigen Kassen-Facharzt für Schmerz- oder Krebstherapie gibt? Wie gehen wir damit um, dass 80 Prozent der Psychiater nur auf Privatbasis ordinieren? Auf all diese Fragen gibt es von der Regierung keine Antwort. Im Gegenteil: Jetzt werden wir damit beschäftigt sein, die neuen Strukturen aufzubauen. Ich halte nichts von Zentralisierung. Denn von Wien aus kann man nicht die Probleme im Kleinwalsertal lösen.

Aber es gibt ein Machtproblem im österreichischen Gesundheitssystem. Da sprechen die Kassen, die Länder und auch die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter mit. Sind das nicht eindeutig zu viele?

Man kann die Macht den Kassen oder den Ländern geben. Ich habe es immer wieder in meiner aktiven Politikzeit erlebt, dass wir gute Ideen hatten, aber die Krankenkassen sich dagegen stemmten, weil sie kein Geld dafür freigeben wollten. Der Gesundheitslandesrat musste aber öffentlich dafür den Kopf hinhalten. Er war der Schwache im System. Was die Regierung nicht reformiert ist die Tatsache, dass in den Kassen die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeber den Ton angeben. Die Wirtschaftskammer und der ÖGB sind mächtiger als jeder Gesundheitsminister. Das ist weltweit einzigartig.

Tatsache ist, die Medizin wird besser, aber auch immer teurer. Ist es wirklich aufrecht zu halten, dass die Krankenkassen alles abdecken?

Das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die man stellen muss. Wir brauchen endlich eine klare Sprache: Wenn man den Rolls Royce haben will, muss man Mittel zuschießen. In Österreich beträgt der Beitragssatz 7,5 Prozent, in Deutschland 15,8 Prozent. Dieser Beitragssatz ist aber eine Heilige Kuh, der nicht verändert werden darf.

Klingt danach, als wenn nur mehr Geld das System retten könnte...

Es gibt pro Jahr 100 Millionen Patienten-Arzt-Kontakte, wobei die Hausärzte zwei Drittel dieser Kontakte schultern. Wenn ich heute einen Patienten zum Orthopäden überweise, bekomme ich in drei bis vier Wochen einen Termin. Ist das ein Organisationsversagen oder fehlen einfach Ärzte? In Wien gab es vor 15 Jahren 834 Hausärzte mit Kassenverträgen. In diesen Jahren ist Wien um 300.000 Bürger gewachsen, aber es gibt nur mehr 736 Kassenärzte. 12 Prozent weniger Hausärzte müssen 20 Prozent mehr Menschen versorgen. Das ist eine Rechnung, die sich nicht ausgehen kann. Wichtiger als diese Strukturreform wäre die Rettung des Hausarztes.