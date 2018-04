Woran das Gesundheitssystem derzeit krankt

Überfüllte Ambulanzen: Ein Drittel der Fälle ließe sich telefonisch lösen

Man kennt das: Ausgerechnet am Sonntag beginnen die Ohren zu schmerzen, man zerrt sich den Rücken oder wollte schon immer dieses verdächtige Muttermal untersuchen lassen. In den Spitalsambulanzen kennt man das auch – überfüllte Wartezimmer und gestresste Ärzte, die sich auf die echten Notfälle konzentrieren sollten, sind die Folge.

„Ich verstehe das schon. Die Menschen haben Angst, wenn ihnen etwas wehtut. Das Problem ist, dass vielen das Gespür dafür fehlt, wie man mit dem medizinischen Angebot sorgsam umgeht“, sagt Peter Niedermoser, Präsident der oö. Ärztekammer. Das Spital ist die mit Abstand teuerste Variante, deshalb soll in Oberösterreich das Modell des „Ärztenotdienstes“ (nachts sowie Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, unter der Nummer 141) ausgeweitet werden. 24-Stunden-Beratung gibt es als Pilotprojekt gerade in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg unter der Nummer 1450. Oberösterreich hat sich vom „Ärztetelefon“ in der Schweiz inspirieren lassen und will die Rund-um-die-Uhr-Beratung voraussichtlich ab Herbst anbieten. „In jeder Region hat immer ein Allgemeinmediziner Dienst und kommt notfalls ins Haus. Vieles lässt sich aber am Telefon klären, oder am nächsten Tag beim niedergelassenen Arzt“, sagt Ärztekammer-Präsident Niedermoser.

In der Schweiz hat man die Erfahrung gemacht, dass etwa ein Drittel der Anrufer nach medizinischem Ratschlag mit der Selbstbehandlung erfolgreich war und die Ambulanzen wesentlich entlastet werden konnten. „Da wollen wir auch hin“, sagt Niedermoser.