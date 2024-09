Johannes Rauch hebt Pflegegeld an: Was sich ab Herbst ändert

Wenn eine Person pflegebedürftig wird, haben pflegende Angehörige Anspruch auf Pflegegeld . In Österreich greifen derzeit rund 490.000 Menschen darauf zurück.

Je nach Pflegeaufwand wird dabei zwischen rund 190 und 2.000 Euro im Monat ausgezahlt, berichtet das Ö1-Morgenjournal am Mittwoch. Für die Einstufung des Pflegeaufwands wird eine Erstbegutachtung durchgeführt. Das war lange Ärztinnen und Ärzten vorbehalten, seit Juli dürfen jedoch auch diplomierte Gesundheits- und Pflegekräfte diese Aufgabe übernehmen.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verspricht sich davon Verbesserungen für Patientinnen und Patienten: "Wir reduzieren durch die höhere Verfügbarkeit von Begutachtungspersonal, also den diplomierten Pflegekräften, das Angebot an Begutachtungsfachkräften. Die Wartezeiten werden kürzer und es geht bei der Einstufung rascher voran, das war uns wichtig", so der Minister gegenüber dem Ö1-Morgenjournal.