Armutsfalle für pflegende Angehörige: Ängste einer unsichtbaren Gruppe

Am deutlichsten ist der Geschlechterunterschied bei den pflegenden Eltern: Ein Prozent sind Väter, elf Prozent Mütter . Die restlichen pflegenden Angehörige sind Kinder, vor allem (Stief- und Schwieger-) Töchter, Young Carers und Lebenspartner.

"Wenn ich an meine Zukunft und die meiner Kinder denke, sehe ich schwarz", sagt Frau S. Sie ist eine älter werdende pflegende Angehörige – genauer gesagt ein älter werdender pflegender Elternteil . Damit gehört sie zu einer scheinbar unsichtbaren Gruppe. Das zeigt sich auch daran, dass es kaum Zahlen über diese Gruppe, die älter werdenden Eltern, die ihre eigenen Kinder über 18 Jahre pflegen, gibt.

"Wir wissen, was Zahlen und Daten betrifft, viel über Pflegebedürftige, aber relativ wenig über die Angehörigen", sagt Nagl-Cupal dem KURIER. Vor allem die älteren Eltern sind kaum erschlossen.

Der Pflegewissenschafter Martin Nagl-Cupal hat genau diese Gruppe in einer Studie im Jahr 2023 untersucht, um die Lebensrealitäten älter werdender pflegender Eltern zu erfassen und aufzuzeigen. Das Ergebnis: Viele erleben Diskriminierung, Geldsorgen, Überforderung durch Bürokratie, Zukunftsängste und Angst vor Altersarmut.

Das ziehe sich auch in den Ruhestand hinein, in der viele dann von der Mindestpension leben. Diese finanzielle Zukunft blüht auch Frau S. Als ihre Kinder klein waren, hat sie halbtags gearbeitet, sie habe ihren Job geliebt, wie sie sagt. Aber nach der Arbeit "ging die Arbeit erst richtig los", erzählt sie. " Für uns gibt es keinen Feierabend. Wir arbeiten 24/7".

Was man aber weiß: Die meisten sind Mütter, viele müssen aufhören zu arbeiten, weil sich die Pflege der Kinder kaum mit der Arbeit vereinen lässt. "Viele arbeiten dann in prekären Verhältnissen, selbstständig aufgrund der besseren Vereinbarkeit oder sind von Sozialhilfe abhängig" , sagt Nagl-Cupal.

Pflegegeld: wird 12 Mal im Jahr ausbezahlt. An die Pflegestufe werden auch Leistungen, wie der Angehörigenbonus oder die Gewährung der Sozialhilfe geknüpft

Erhöhte Familienbeihilfe , weil bei dem Kind eine schwere Behinderung vorliegt und es dauerhaft nicht in der Lage ist, sich selbst Unterhalt zu verschaffen: Die erhöhte Familienbeihilfe beträgt ab 1. Jänner 2024 180,90 Euro pro Monat.

Das hat sie so lange gemacht, bis sie nicht mehr konnte. Sie war ausgebrannt, hatte ein Burn-out. Durch Zufall hat sie erfahren, dass sie als pflegende Angehörige ab der Pflegestufe 3 (ihr Sohn hat mittlerweile Pflegestufe 5) dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen muss, sondern Anspruch auf Sozialhilfe hat.

Viele Familien haben außerdem zusätzlich Kosten für Heil- und Hilfsmittel, die von der Sozialversicherung teilweise nicht übernommen werden. "Familien entscheiden sich aber dennoch dafür, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie für ihren Kindern am besten helfen", sagt Nagl-Cupal und ergänzt: "Das gilt auch für manche Medikamente, die nicht im Katalog der Sozialversicherung stehen, aber in ihrem Fall besser wirken."

Dazu heißt es auch: "Da die tatsächlichen Kosten für die Pflege das gebührende Pflegegeld in den meisten Fällen übersteigen, ist das Pflegegeld als pauschalierter Beitrag zu den Kosten der erforderlichen Pflege anzusehen. Es ermöglicht pflegebedürftigen Menschen eine gewisse Unabhängigkeit und kann einen (längeren) Verbleib zu Hause unterstützen."

Nagl-Cupals Fazit: "Pflegebedürftige Kinder zu pflegen, ist eine Armutsfalle", sagt der Pflegewissenschafter.

"Geballtes Armutsrisiko"

Das bestätigt auch Armutsexperte Martin Schenk von der Diakonie. "Die Sorge vor Altersarmut ist berechtigt", sagt Schenk im KURIER-Gespräch. Tatsächlich erfüllt diese Gruppe, also die älter werdenden pflegenden Angehörigen, gleich mehrere Merkmale, die das Armutsrisiko erhöhen: "Das höchste Armutsrisiko in Österreich haben ältere, allein lebende Frauen über 65. Ein sehr hohes Armutsrisiko haben chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung. Wir wissen, dass meist alleinerziehende Mütter die Pflege ihrer Kinder übernehmen. In diesen Haushalten kommt ein geballtes Armutsrisiko zusammen", sagt Schenk.