Burgenland als Vorbild: Pflegende Angehörige in Graz bald angestellt

Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, übernehmen in vielen Familien die Angehörigen die Pflege. In der Stadt Graz sollen pflegende Angehörige künftig unter bestimmten Voraussetzungen angestellt werden und für ihre Pflegearbeit monatlich bis zu 2.000 Euro netto bekommen. Im Jänner kommenden Jahres startet das Pilotprojekt mit 15 Plätzen. Am Mittwoch wurde es in Graz vorgestellt. In das Vorhaben werden 700.000 Euro investiert.

Die Übernahme der Pflege zuhause durch Angehörige stellt eine große Herausforderung dar - vor allem, wenn sich die zeitliche Intensität der Pflege und der Job nicht mehr vereinbaren lassen. Dabei werde Großartiges geleistet, die Pflegenden würden aber sozial "oft komplett in der Luft hängen", betonte die Grazer SPÖ-Vorsitzende und steirische Soziallandesrätin Doris Kampus. Mit einer Anstellung sorge man für "soziale Sicherheit in einer schwierigen Lebenssituation", wie Kampus hervorhob.

➤ Studie: Häusliche Pflege von Angehörigen hat auch positive Seiten