Alles Clara: Jetzt chatten die Pfleger

Aus der Not eine Tugend gemacht

Zunächst völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit begann man bei den Hilfsorganisationen und auch in der ERSTE Stiftung (größter Aktionär der Erste Bank) Rettungsanker für in soziale Not Geratene auszuwerfen.

Binnen weniger Monate wurde mit Alles Clara ein neues auf Anhieb praktikables Angebot geschaffen, wie Projektleiterin Nicole Traxler die Idee der Plattform gut auf den Punkt bringt: „Wir verbinden pflegende Angehörige niederschwellig mit professionellen Pflegekräften.“

Manfred Dvorak chattet heute mit einer älteren Dame, die sich schon seit geraumer Zeit rund um die Uhr um ihren demenzkranken Mann kümmert und dabei an sich selbst merkt, wie ihre Kräfte mehr und mehr schwinden.

Drei Mal pro Woche, jeweils für vier Stunden, arbeitet der sorgsame Vater von drei Kindern (30, 12 und 8 Jahre alt) im Homeoffice für Alles Clara. „Das Projekt hilft auch mir“, gibt der Profi-Pfleger gerne zu.

Bequem, vom Schreibtisch zu Hause kann er Wissen mit anderen Menschen teilen. Und ja, dass diese Form von Arbeit auch finanziell abgegolten wird, freut nicht nur das Konto, sondern auch das Gemüt des mit 30 Stunden teilzeitangestellten Mitarbeiters in einem Pflegewohnhaus der Stadt Wien. „Zwar wurde uns in der Pandemie lautstark von den Balkonen applaudiert, dennoch ist die Wertschätzung für unsere Arbeit, vor allem die finanzielle, weiterhin sehr überschaubar.“

In der Online-Beratung können Profi-Pfleger auch zwischendurch arbeiten und dabei Luft holen. Denn wer heute Vollzeit im Dienstrad arbeitet, kommt auf bis zu 60 Nachtdienste pro Jahr und selbst bei bester Gesundheit und Liebe für den Pflegeberuf in einen chronischen Erschöpfungszustand.

Und wenn es ihnen dann auch noch gelingt, die Widerstandskraft der pflegenden Angehörigen zu stärken, stärken sie damit automatisch auch das Gesundheitssystem: Noch immer werden vier von fünf Pflegebedürftigen in Österreich (das sind laut aktueller Studie rund 800.000 Menschen insgesamt) zu Hause, von ihren Angehörigen betreut, so gut dies eben möglich ist. Müsste nur ein Bruchteil der im privaten Bereich Gepflegten von den jetzt schon heillos überforderten Profis betreut werden, würde das System eher heute als morgen kippen.