Gesundheitskasse: Wer ist schuld am Mega-Minus?

So kümmere sich im neuen Dachverband niemand um einen neuen Rahmenvertrag mit der Pharmawirtschaft. Auf diese Weise drohten der ÖGK in den nächsten fünf Jahren 400 Millionen Euro an Pharma-Rabatten zu entgehen. Außerdem stehe politisch zur Debatte, dass die ÖGK die Krankenversicherung für Österreichs Gefängnisinsassen übernehme. Muss die ÖGK auch diese Gruppe versichern, kostet das weitere rund 94 Millionen Euro im Jahr. Auch diese Mittel hat die ÖGK nicht – Anschober arbeitet mit dem Justizressort an einer Lösung.

Der finanzielle Engpass ist mit ein Grund, warum die Gewerkschaft für einen Risikoausgleich etwa mit Beamten oder Selbstständigen kämpft. Die ÖGK hat auch Arbeitslose, Asylwerber, Mindestsicherungsbezieher zu versichern. Insofern sei ein Ausgleich zwischen der ÖGK und Krankenversicherungen, deren Versicherte „bessere“ Risiken haben (höheres Einkommen, sicherer Job etc.), nur fair.

ÖGK-Chef Bernhard Wurzer mahnt zur Sachlichkeit. Der finanzielle Rucksack sei schwer, aber für die Versicherten sei die Fusion positiv spürbar. Als Beispiele nennt er etwa, dass MRTs und CTs österreichweit nicht mehr bewilligungspflichtig sind, und dass das Krankengeld auf 78 Wochen angehoben wurde.