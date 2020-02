Neue Gesundheitskasse: Herbe Verluste statt "Patientenmilliarde"

Schon im Jahr 2019 verwandelte sich das Plus jedoch in ein klares Minus. Der Verlust der neun Kassen betrug im Vorjahr – teils auch schon wegen der Vorlaufkosten zur neuen ÖGK – bereits 46,1 Millionen Euro. Noch trister sind die weiteren Aussichten: Für heuer wird laut Bericht ein Minus von 174,6 Millionen Euro erwartet, im kommenden Jahr 2021 sollen es dann noch einmal minus 159,8 Millionen Euro sein.

Die ÖGK war seinerzeit noch unter heftigen Protesten der SPÖ und der Gewerkschaft von der türkis-blauen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Es war ein Prestigeprojekt der Regierung Kurz/Strache.

Als ein Teil der Erklärung für die negative finanzielle Entwicklung gelten die hohen Beraterkosten, die im Fusionsprozess anfallen.

So sollen im Vorjahr bereits 3,8 Millionen Euro an externe Berater geflossen sein, heuer sollen noch einmal 8,2 Millionen Euro dazu kommen. Scharfe Kritik seitens der Opposition ist damit programmiert. Sie befürchtet ohnehin neue Selbstbehalte und Leistungskürzungen in der neuen Kassenstruktur.