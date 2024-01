Rund zwei Drittel der Bevölkerung sind chronisch krank

Das Ministerium sieht Handlungsbedarf: 66 Prozent (rund 4,9 Millionen Personen) litten 2019 unter einer dauerhaften Krankheit oder einem chronischen Gesundheitsproblem, 2014 (Daten wurden für den Bericht 2016 abgefragt) waren es 62 Prozent gewesen. Die Probleme sind großteils auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen, etwa unzureichende Bewegung, eine unausgewogene Ernährung und Alkohol- sowie Nikotinkonsum. Zu den häufigsten chronischen Krankheiten und Gesundheitsproblemen in Österreich zählen unter anderem:

chronische Rückenschmerzen (26 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren),

Allergien (20 Prozent),

chronische Nackenschmerzen (20 Prozent),

Arthrose (13 Prozent),

chronische Kopfschmerzen (acht Prozent),

Diabetes (sechs Prozent),

Depression (sechs Prozent),

chronische Bronchitis/COPD (fünf Prozent)

Asthma (vier Prozent).

➤ Schlüssel der 100-Jährigen

In Summe führen chronische Erkrankungen dazu, dass Frauen derzeit 19,5 und Männer 16,4 Lebensjahre in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit verbringen. Insgesamt können männliche Neugeborene seit 2019 mit 63,1 Jahren, weibliche Neugeborene mit 64,7 Lebensjahren in guter Gesundheit rechnen. Das ist ein Anstieg von mehr als sieben Jahren seit 1991.