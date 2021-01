Geschafft von der Pandemie? Warum es für Türkis-Grün 2021 keine Verschnaufpause gibt

Nicht allzu viele Wahlen bringt das Jahr 2021. Es werden einige Gemeinderäte gewählt, am 24. Jänner in St. Pölten, am 28. Februar in Kärnten und, vermutlich am 26. September, in Oberösterreich, gleichzeitig mit dem Landtag. Oberösterreich ist die einzige größere Wahl 2021, und dort steht die einzige verbliebene Koalition (der ÖVP) mit der FPÖ auf dem Prüfstand.

Mit seinem Sechs-Jahres-Intervall ist Oberösterreich das letzte Bundesland, dessen aktuelles Wahlergebnis noch aus dem Flüchtlingskrisenjahr 2015 stammt. Damals haben ÖVP und SPÖ schwere Einbußen erlitten, die FPÖ ist auf 30,4 Prozent emporgeschnellt. Die politisch spannende Frage wird sein: Bleibt die ÖVP-Oberösterreich bei der Koalition mit der FPÖ? Oder kehrt Schwarz-Grün, für das Oberösterreich 2003 Pionierland war, zurück?